"المحترفين الإماراتية" تعلن الفائزين بجوائز الأفضل خلال فبراير ومارس

أبوظبي في 3 أبريل/وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في شهري فبراير ومارس 2026، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري.

فقد نال جائزة أفضل لاعب ماتيوس بلاسيوس لاعب العين، متفوقاً على كل من نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، وجويلهيرم بالا لاعب شباب الأهلي، ووليد أزارو لاعب عجمان، وسايمون بانزا لاعب الجزيرة.

ونال جائزة أفضل حارس مرمى علي خصيف، حارس الجزيرة، متفوقاً على كل من فهد الظنحاني حارس بني ياس، وعبد الرحمن العامري حارس البطائح.

وفاز بجائزة أفضل مدرب فلاديمير إيفيتش مدرب العين، متفوقاً على كل من باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، ومارينو بوسيتش مدرب الجزيرة.