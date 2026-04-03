طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

أبوظبي في 3 أبريل /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية صباح الأحد، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:46والمد الثاني عند 02:30 والجزرالأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:16.

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 11:40والمد الثاني عند الساعة 22:42

الجزر الأول عند الساعة 17:08 الجزر الثاني عند الساعة 20:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 19 85 30

دبي 27 19 85 30

الشارقة 27 19 85 30

عجمان 26 19 85 30

أم القيوين 27 18 80 25

رأس الخيمة 28 19 80 25

الفجيرة 28 21 75 30

العـين 28 17 80 15

ليوا 27 15 80 15

الرويس 27 19 75 25

السلع 28 19 75 20

دلـمـا 26 21 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 85 40

أبو موسى 26 20 85 40