3 قمم كروية تشهدها الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 3 أبريل /وام/ تنطلق غداً (الجمعة )منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وتقام على مدار يومين، وتشهد إقامة 3 قمم من أصل 7 مباريات.

وتحدد الجولة في مجملها ملامح الصدارة والمنافسة على المقاعد الآسيوية للموسم المقبل.

تجمع القمة الأولى التي تقام غداً السبت النصر مع الوحدة في استاد آل مكتوم بدبي ويتطلع النصر صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة إلى الارتقاء لمركز أفضل والحصول على نقاط المباراة على ملعبه أمام الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة، الذي يأمل في مركز أفضل لضمان مقعد آسيوي.

والتقى الفريقان بدوري المحترفين، في 33 مباراة تفوق الوحدة بـ18 انتصاراً مقابل 4 للنصر، وتعادل الفريقان في 11 مواجهة.

وفي اليوم نفسه تقام قمة ثانية تجمع شباب الأهلي مع الجزيرة على ستاد راشد ويتطلع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة إلى مواصلة ملاحقة العين المتصدر والضغط عليه، فيما يأمل الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة في مواصلة الانتصارات والحفاظ على مكانته للمنافسة على مقعد آسيوي.

والتقى شباب الأهلي والجزيرة في 33 مباراة بدوري المحترفين، تفوق شباب الأهلي بـ17 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للجزيرة، وتعادلا في 6 مواجهات.

وتختتم قمة الشارقة والوصل مواجهات الجولة، في استاد الشارقة مساء الأحد، حيث يتواجد الشارقة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الوصل في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

والتقى الفريقان في 31 مواجهة بدوري المحترفين حقق الوصل 14 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للشارقة، وتعادلا في 7 مواجهات.

وفي بقية المواجهات، يلتقي (السبت) البطائح مع كلباء في استاد خالد بن محمد، ويلتقي (الأحد) دبا مع الظفرة في ملعب دبا، وخورفكان مع بني ياس في استاد صقر بن محمد القاسمي، والعين مع عجمان في استاد هزاع بن زايد.