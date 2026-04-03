109 خيول تتنافس على مضمار أبوظبي غداً

أبوظبي في 3 أبريل/ وام / تتنافس 109 خيول على مضمار نادي أبوظبي غداً في السباق الـ 15 بالموسم، والمؤلف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 525 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب سباق "الغدير"، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66.000 درهم، بينما يقام الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب كأس العاصمة الذهبي للخيول عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، وجوائزه 125.000 درهم.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب البداية للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66.000 درهم، بينما خصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق الظفرة للميل للخيول المهجنة عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66.000 درهم.

وتتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات"، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب سباق الإمارات للتراث للخيول "المبتدئة"، وجوائزه 66.000 درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، مشاركة الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، للمنافسة على لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، وجوائزه 70.000 درهم، بينما تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب ليالي المجد، للخيول المهجنة "المبتدئة" عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66.000 درهم.