"الدفاع الكويتية" تعلن التصدي لـ 9 صواريخ بالستية وجوالة و26 طائرة مسيرة إيرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت في 3 أبريل / وام / أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة رصدت 7 صواريخ باليستية، وصاروخين جوالين، و26 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اليوم خلال ايجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية، إضافة إلى تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف المتحدث أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 22 بلاغًا، وذلك ضمن الجهود الميدانية المتواصلة للتعامل مع الأجسام والمخلفات الناتجة عن هذا العدوان.

