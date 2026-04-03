الجهات المختصة بأبوظبي: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جراء سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية

أبوظبي في 3 أبريل/ وام / أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين جراء سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان له، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية المصرية أثناء عملية إخلاء الموقع، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص بإصابات بسيطة، اثنين من الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية المصرية.

وأضاف أن الحادث، الذي تم الإعلان عنه سابقاً، نجم عنه اندلاع حريقين في الموقع، حيث باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية، وتمكنت من السيطرة على الوضع.

وأشار المكتب إلى أن الحادث تسبب في أضرار جسيمة بالمنشآت، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل أعمال التقييم للوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.