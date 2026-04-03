انطلاقة قوية لبطولة دبي الدولية للجواد العربي وتأهل 18 خيلاً إلى النهائيات

دبي في 3 أبريل/ وام / شهد اليوم الأول من النسخة الـ23 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي حتى 5 أبريل الحالي، بمشاركة 155 خيلاً من 12 دولة، منافسات قوية في الأشواط التمهيدية لفئة الإناث.

وأقيمت تصفيات اليوم الأول بمشاركة 63 خيلاً موزعة على 4 أشواط رئيسية، جرى تقسيم بعضها إلى فئتين (أ) و(ب)، ليصل إجمالي الأشواط إلى 6، وأسفرت عن تأهل 18 خيلاً إلى أشواط البطولات المقررة يوم الأحد في ختام المنافسات.

وفي نتائج الأشواط، فازت المهرة "بالما أو" لمربط الشراع بالمركز الأول في الشوط الأول للمهرات بعمر سنة (أ)، تلتها "سلا الريماس" لمالكها محمد طارق الحسن في المركز الثاني، و"إ.س.غيداع" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثالثاً.

وفي الشوط الثاني للمهرات بعمر سنة (ب)، جاءت "سيلين البداير" للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي في المركز الأول، و"موزن أس أتش" لناصر مسفر الهاجري ثانية، و"أفخم دلال" لمالكتها نايلا حايك ثالثة.

وفي الشوط الثالث للمهرات بعمر سنتين، تصدرت "عجيبة البداير" للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، تلتها "سما الجزيل" لمربط الجزيل، ثم "دي نيران" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثالث.

وفي الشوط الرابع للمهرات بعمر 3 سنوات، أحرزت "سيدرة الغزالي" لمالكتها نايلا حايك المركز الأول، وجاءت "دي نفايس" للمالكة نفسها ثانية، و"وجود الباهية" لمربط رأس الخيمة للخيول العربية ثالثة.

وفي الشوط الخامس للأفراس بعمر 4 سنوات فأكثر (أ)، فازت "شيدان ياسر" لمالكتها نايلا حايك بالمركز الأول، تلتها "إ.س سلمة" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثانية، ثم "ميرال بي دي" لمالكتها نايلا حايك ثالثة.

أما الشوط السادس للأفراس بعمر 4 سنوات فأكثر (ب)، فشهد فوز "أ.ج أساي" للمالك محمد شيخ سليمان بالمركز الأول، وحلت "دي شيهانة" لمربط دبي للخيول العربية ثانية، و"استونيا" لمالكها يوسف أحمد عبد اللطيف أحمد آل علي ثالثة.

وأكد زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن انطلاق النسخة الحالية يمثل محطة جديدة في مسيرة نجاح دولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس الثقة العالمية في الدولة، سواء على صعيد التنظيم أو ما توفره من بيئة آمنة ومستقرة.

وأضاف أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يشكل الركيزة الأساسية لنجاح البطولة، وأن إقامة الحدث في موعده تعكس رؤية إستراتيجية لترسيخ مكانة الدولة عالمياً، وتعزيز دورها في دعم قطاع الفروسية والحفاظ على الإرث الثقافي المرتبط بالخيل العربية الأصيلة.

وأوضح أن الكفاءة اللوجستية أسهمت في إنجاح الاستعدادات من خلال إدارة عمليات نقل الخيول وتجهيز الإسطبلات وتنظيم الجداول الفنية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن راحة المشاركين وسلاسة سير المنافسات، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على استقطاب أفضل الخيول في العالم ذات المواصفات العالية بما يتناسب مع مكانة وقيمة البطولة.

من جانبه، أكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، أن البطولة تُعد من أبرز البطولات العالمية من حيث قيمة الجوائز ومستوى التنظيم، مشيراً إلى تميزها في توفير أعلى معايير الراحة ورفاهية الخيل، إلى جانب التطوير المتواصل في الجوانب التنظيمية.

وأوضح أن إقامة البطولة بهذه الاحترافية والجودة تؤكد أن الدولة تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم كبريات الفعاليات، مثمناً جهود اللجنة المنظمة في تقديم نسخة متميزة، ومؤكداً تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بقطاع الفروسية، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة عالمياً.

من جهته، أكد القطري خالد الجهني مدير إدارة الجمال والإنتاج في الشقب، سعادته بالمشاركة في النسخة الحالية، مشيراً إلى حفاوة الاستقبال وجودة التنظيم التي وصفها باستدامة التطور عاماً بعد عام، لافتاً إلى أن المنافسات في الأشواط الأولى اتسمت بالقوة في ظل ارتفاع مستوى الخيول المشاركة وزيادة أعدادها مقارنة بالنسخة الماضية.

وأشار إلى أن البطولة تتميز بمستوى عالٍ من التنظيم وجودة الخيول المشاركة، ما أسهم في تخريج أبطال على مستوى عالمي، مؤكداً أنها من أبرز المحطات في روزنامة بطولات جمال الخيل العربية.

وفي السياق ذاته، أكد خالد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي"دي إكس بي لايف" في مركز دبي التجاري العالمي، أن فرق العمل المتخصصة نجحت في تحويل قاعات المعارض إلى ساحة متكاملة للمنافسات خلال فترة زمنية قياسية، مشيراً إلى أن فرق العمل تتميز بالسرعة والاحترافية في تنفيذ متطلبات الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يواكب مكانة الحدث ويعزز جودة التنظيم.