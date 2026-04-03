370 خيلاً تشارك في 14 منافسة بدوري الإمارات لقفز الحواجز

أبوظبي في 3 أبريل/ وام / تنطلق غدا في أكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي 14 منافسة لقفز الحواجز، تتضمن 22 شوطاً بمشاركة 370 خيلاً، ضمن دوري الإمارات لونجين في نسخته الـ14، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية "لونجين".

ويشارك في المنافسات فرسان وفارسات القفز إبتداءً من فئة المبتدئين على حواجز الـ100 سم، وحتى فئة فرسان المستوى الأول فوق حواجز الـ140 سم، ورصدت لها جوائز مالية مجموعها 170 ألف درهم.

وتقام غدا 7 منافسات تتضمن 11 شوطاً بمواصفات المرحلتين الخاصة، للفرسان المبتدئين على حواجز الـ100 سم، وفئة الأشبال على حواجز الـ105 سم، وفئة المبتدئين المتقدمة (3)، وخيول القفز الصغيرة على حواجز الـ110 سم، ولفئة الـ(جونيورز) والمستوى الثاني على حواجز الـ120 سم، ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز الـ120 سم ثم خيول القفز عمر 7 سنوات على حواجز الـ125 سم، ومنافسة لفئة المستوى الأول والشباب على حواجز الـ130 سم.

وتختتم فعاليات غدا بمنافسة الفرسان من فئة المستوى الأول على حواجز الـ140 سم، بينما يشهد بعد غد الأحد الفعالية الثانية لكل فئة ضمن 7 منافسات من 11 شوطاً، منها 5 بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها من 105 سم للمبتدئين وحتى 130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ومنافسة جولة الصعود لفرسان المستوى الأول وفئة الشباب على ذات الارتفاع 130 سم، والختام بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ140 سم.