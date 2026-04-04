صادرات كوريا من المواد الغذائية ترتفع بنسبة 4%

سيؤول في 4 أبريل /وام/ ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 4% على أساس سنوي.

وذكرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بكوريا الجنوبية، في بيانات حديثة أصدرتها اليوم، أن اترفاع الصادرات جاء بفضل الطلب القوي على الشعيرية سريعة التحضير "راميون" والفواكه، مشيرة إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين 2.56 مليار دولار، بالمقارنة مع 2.45 مليار دولار سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونوهت إلى ارتفاع الصادرات إلى الشرق الأوسط خلال الفترة المذكورة، بنسبة 32.3% إلى 106.9 مليون دولار، وإلى الصين وأمريكا الشمالية بنسبتي 14.5% و6.3% إلى 568.9 مليون دولار و508.9 مليون دولار تواليا، إلى جانب ارتفاعها باتجاه رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي بنسبتي 2.2% و4.9% إلى 481.9 مليون دولار و233.4 مليون دولار على التوالي.

وأكدت الوزارة أنها ستعزز دعمها للشركات المصدرة إلى الشرق الأوسط لمساعدتها على تقليل أعباء التكاليف وإيجاد أسواق بديلة.

