رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويبحث معه علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 4 أبريل /وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وإمكانات تطويرها بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجدد فخامته إدانة العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة لما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية ويشكل تقويضاً للسلم والأمن الإقليميين، مؤكداً تضامن جمهورية الكونغو الديمقراطية مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، قد وصل البلاد في وقت سابق حيث كان في استقباله في المطار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة.