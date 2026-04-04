اتحاد الشراع والتجديف الحديث ينظم معسكرا في المغرب استعدادا للألعاب الشاطئية

دبي في 4 أبريل /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اختيار 5 لاعبين ولاعبات للانضمام إلى معسكر إعداد خارجي في المملكة المغربية، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري.

وأوضح الاتحاد، اليوم، أن المعسكر سيقام في المركز الوطني للشراع بمدينة المحمدية ويستمر حتى 16 أبريل، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض المنافسات الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من عبدالله الزبيدي، وضحى البشر، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، وسلطان العويس.

ويركز برنامج الإعداد على تعزيز مستويات الأداء وتجهيز المنتخب للمنافسة في الحدث القاري، بما يتماشى مع إستراتيجية الاتحاد.