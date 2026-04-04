1670 سباحاً وسباحة من 100 جنسية يشاركون في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية

دبي في 4 أبريل/ وام / انطلقت أمس رسمياً منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026 في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة قياسية بلغت 1670 سباحاً وسباحة يمثلون أكثر من 100 جنسية، إلى جانب أكثر من 80 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، وسط حضور جماهيري كبير.

وتقام البطولة، التي تستمر منافساتها حتى غد الأحد، بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان، وتعد من البطولات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ضمن المسابقات المؤهلة لاختيار السباحين للمشاركة في أولمبياد داكار للشباب 2026.

وأكد عبدالواحد الجسمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن تنظيم البطولة يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن الحدث يمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الأجيال الصاعدة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت، بالتعاون مع الشركاء، على توفير أعلى معايير التنظيم والتجهيزات الفنية، بما يضمن تقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب تطلعات المشاركين.