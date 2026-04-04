مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحتفي بريادة الاستدامة وتكرّم 52 جهة في حفلها السنوي

دبي في 4 أبريل/ وام /نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفلها السنوي التاسع والعشرين، في أمسية خُصصت لتكريم الريادة في مجال الاستدامة وتعزيز الشراكات، والتأكيد على التزام الدولة الراسخ بمسيرة التقدم البيئي.

حضر الحفل عدد من الشخصيات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وصنّاع السياسات، والمهتمين بالشأن البيئي من مختلف أنحاء المنطقة، فيما عكس حضور السفراء والقناصل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا البعد الدولي المتنامي لدور الإمارات في دعم الحوار البيئي العالمي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دولة الإمارات، بقيادة رشيدة ورؤية استبصارية، تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي متوازن يدمج بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت نهجاً وطنياً متكاملاً يعزز من تنافسية الدولة ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وثمن الشيخ سالم بن سلطان جهود مجموعة عمل الإمارات للبيئة ودورها الريادي في توحيد الجهود وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الاستدامة.

وألقت الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كلمة، سلطت فيها الضوء على ريادة الدولة في العمل المناخي والتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الاستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة إستراتيجية لتعزيز مرونة الدول وتنافسيتها، مشيرة إلى أن التزام الدولة بإستراتيجية الحياد المناخي 2050 وتبني الاقتصاد الدائري يعكس رؤية وطنية متكاملة كما ربطت بين الاستدامة والقيم المجتمعية، خاصة مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة.

وشهد الحفل تكريم 52 جهة من مختلف القطاعات في الدولة تقديراً لمساهماتها في دعم البرامج البيئية خلال عام 2025، بما يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة.

وعلى صعيد الإنجازات نجحت المجموعة خلال عام 2025 في إشراك 738,785 طالباً وطالبة في برامجها التعليمية، فيما تم تحويل 1,744,328 كيلوجراماً من المواد القابلة لإعادة التدوير، مما أسهم في تقليل 6,006 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما تمكنت من زراعة 14,301 شجرة محلية خلال العام، ليصل إجمالي الأشجار المزروعة منذ عام 2007 إلى أكثر من 2,155,786 شجرة، إلى جانب مشاركة 84,123 متطوعاً في حملة “الإمارات نظيفة”، التي أسفرت عن تنظيف 98 كيلومتراً مربعاً وإزالة أكثر من 45,000 كيلوجرام من النفايات.