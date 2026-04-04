المهرة "مخيفة" تتصدر "ديربي العين" والجواد "الفاتح" "بطل السرعة"

العين في 4 أبريل / وام / اختتم نادي العين للفروسية مساء أمس فعاليات السباق الـ13 في الموسم بتتويج الفائزين في 9 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 127 خيلا، وإجمالي جوائز بلغت 590 ألف درهم.

وأحرزت المهرة "مخيفة إن إف" للإسطبلات الوطنية، لقب سباق "ديربي العين"، وتوج الجواد "الفاتح" للشيخ فيصل حمد آل ثاني بلقب بطولة "العين للسرعة".

وحققت "مخيفة إن إف" الفوز بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1800 متر للخيول عمر 4 سنوات "إنتاج الإمارات" على لقب "ديربي العين"، بينما جاء فوز "الفاتح" بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب "سباق العين" للسرعة.

وافتتح "ماكن" للأصايل، بإشراف أنتوني كاميل، وقيادة تاج أوشي الفوز في الشوط الأول (أ) لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وحقق الجواد التونسي المولد "أوكاشا" للرزيم للسباقات، والمدربة ميثاء السويدي، بقيادة كارلوس هينريكو، لقب الشوط الثاني (ب) لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق.

وحصد "وهاج" لمحمد جاسم النعيمي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة خالد البلوشي، لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وهيمن "مجازف" لعبدالله المشايخي، بإشراف إبراهيم الحضرمي "ثلاثية"، وقيادة راي داوسون، على صدارة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق.

وحسم "إف ميعاد" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بفارق أنف، وسط منافسة قوية بين الخيول التي لم تفز بسباقين، عمر 5 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات".

وتصدرت المهرة "مزنة" للإسطبلات الوطنية بإشراف هلال وطحنون العلوي "ثنائية"، وقيادة تاج أوشي "ثلاثية" الشوط السابع (أ) لمسافة 1400 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات"، كما فاز "من أبوظبي الحذر" لمحمد حارب العتيبة، بإشراف المدرب قيس عبود، وقيادة مارسلينو رود ريجوز، بلقب الشوط الثامن (ب) لمسافة 1400 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات".

توج الفائزين سعادة محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سعادة فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات، وعلي فاروق مدير الفروسية.