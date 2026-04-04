"جمعية الإمارات للمكتبات" تحتفي بيوم المخطوط العربي

الشارقة في 4 أبريل/ وام / احتفت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بـ"يوم المخطوط العربي" الذي يحتفل به العالم العربي في الرابع من أبريل من كل عام تأكيدًا على أهمية التراث المخطوط ودوره في حفظ الذاكرة الحضارية ونقل المعرفة عبر العصور.

وأكد فهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستحضار الإرث الثقافي للأمة، مشيراً إلى أن «المخطوط العربي ليس مجرد وثيقة تاريخية بل سجل حيّ لمسيرة العلم والفكر التي أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية.

وأوضح أن المخطوطات العربية لعبت دوراً محوريًا في نقل العلوم والمعارف إلى مختلف أنحاء العالم وكانت منارات علمية أسهمت في تطور مجالات متعددة من بينها الطب والفلك والفلسفة واللغة.

وأضاف أن هذا اليوم يسلّط الضوء على عصور ازدهرت فيها حركة التأليف والترجمة حيث انفتحت الحضارة العربية الإسلامية على الثقافات الأخرى فاستوعبتها وطوّرتها ما عزز مكانتها كمركز إشعاع فكري عالمي.

وأشار إلى أن الاحتفاء بيوم المخطوط العربي يأتي أيضاً لتأكيد المسؤولية المشتركة في الحفاظ على هذا الإرث من خلال صونه وتحقيقه ورقمنته وإتاحته للأجيال القادمة بما يضمن استمرارية حضوره وتأثيره في الحاضر والمستقبل.

وأكد المعمري أن المخطوط العربي يمثل طاقة معرفية متجددة تعكس هوية الأمة وقدرتها على الإبداع داعياً إلى تكثيف الجهود لحمايته وتعزيز الاستفادة منه في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.