افتتاح توسعة ياس ووتروورلد أبوظبي مع 11 منزلقاً وابتكارات وتجارب مائية جديدة

أبوظبي في 4 أبريل/ وام / أعلنت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، اليوم عن افتتاح توسعتها رسمياً أمام الزوار، والتي تضم مجموعة جديدة تشمل 11 منزلقاً وتجربة مائية ترتقي بمستوى المغامرات المائية إلى آفاق جديدة.

وتمل هذه التوسعة المرحلة التالية من مشروع "المدينة المفقودة" المستوحى من قصة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة" الخاصة بالمدينة المائية، حيث تدعو الإضافات الجديدة الضيوف إلى اكتشاف عالم من التجارب الحافلة بالنشاط والحيوية، إلى جانب خيارات عائلية متميزة.

وتشمل التوسعة ثماني منزلقات مائية جديدة، ومنصتي قفز، بالإضافة إلى مسبح عصري ومميز.

وتقدم الإضافات الجديدة مزيجاً متنوعاً من التجارب التي تُلبي احتياجات مختلف الزوار، بدايةً من الارتفاعات القياسية وصولاً إلى مسارات السباق السريعة.

ومع إطلاق هذه التجارب، يرتفع إجمالي عدد الألعاب والتجارب والمرافق الترفيهية التي تحتضنها مدينة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، إلى أكثر من 70 تجربة، الأمر الذي يعزز حضورها كإحدى أبرز مدن الألعاب المائية في المنطقة.

وقال ريان الحداد، المدير العام لياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي: يمثل افتتاح هذه التوسعة الجديدة محطة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة صياغة مفهوم المغامرات المائية على مستوى المنطقة ويجسد ذلك التزامنا المتواصل بالارتقاء بتجربة الضيوف عبر الابتكار وتقديم تجارب ترفيهية غامرة ونتطلع إلى استقبال الضيوف لاكتشاف هذه الإضافات الجديدة والاستمتاع بلحظات لا تُنسى بصحبة العائلات والأصدقاء.

ومن بين الألعاب الجديدة "مطامير دروب"، أطول برج منزلق مائي في الإمارات والذي ينطلق باندفاعة قوية من ارتفاع يتجاوز 40 مترًا، ليختبر خلاله الضيوف لحظات السقوط الحر قبل الانزلاق عبر مسار يمتد لمسافة 233 متراً من المنعطفات.

كما يمكن لعشاق المغامرات المائية اختبار "ساحل مطامير"، وهي منزلقة فريدة تنطلق بالمشاركين عبر اندفاعات سريعة ولحظات مشوقة تحاكي انعدام الجاذبية.

ويمكن لمحبي التجارب القوية اختبار "مطامير لووب"، المنزلقة الفريدة التي تأخذ المشاركين في تجربة سقوط عالية السرعة عبر الانحدارات السريعة فيما تقدم "مطامير لايتس" تجربة لافتة تجمع بين الانحدارات السريعة وتأثيرات الإضاءة الغامرة أما الضيوف الذين يفضلون روح المنافسة الودية، فتوفر "مطامير سبلاش" مسار سباق انزلاقي مزدوج ينطلق فيه المشاركون جنبًا إلى جنب حتى خط النهاية.

وإلى جانب المنزلقات المائية الحافلة بالتشويق والمغامرة، تضيف الألعاب الجديدة خيارات إضافية مميزة للاستجمام والانتعاش ويوفّر "مسبح السراب" مساحة واسعة مخصّصة للاسترخاء في أجواء مثالية للعائلات، فيما يدعو مسبح القفز "العفدة" عشّاق التحدي من الضيوف إلى القفز من منصة مرتفعة نحو المياه المنعشة في الأسفل.

وتشكل هذه الإضافات مجتمعة فصل جديد ومميز في مسيرة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، حيث تتكامل عناصر السرد القصصي والابتكار وروح المغامرة لتقديم تجارب راسخة في الذاكرة للضيوف من مختلف الفئات العمرية.

ومنذ افتتاحها في عام 2013، حصدت "ياس ووتروورلد" أكثر من 65 جائزة مرموقة في قطاع الترفيه، كما حصدت للعام الثالث على التوالي لقب "أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية لعام 2025.

ومع افتتاح التوسعة الجديدة، التي بدأت تستقبل للضيوف الآن، ترتقي "ياس ووتروورلد" بتجاربها المائية إلى مستوى أكثر تنوع، مع إضافات تسجل معايير قياسية وتفتح آفاقاً جديدة من التجارب المتكاملة.