توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي في 4 أبريل/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط ليلاً على البحر.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند 02:52 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يضطرب صباح الاثنين، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والجزر الثاني عند الساعة 54:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 90 30

دبي 28 20 90 30

الشارقة 28 21 90 35

عجمان 27 20 90 35

أم القيوين 26 17 90 40

رأس الخيمة 28 19 85 35

الفجيرة 32 22 70 35

العـين 30 21 85 35

ليوا 34 21 80 20

الرويس 28 18 75 25

السلع 30 19 85 20

دلـمـا 29 20 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 28 20 85 50

أبو موسى 28 20 85 50.