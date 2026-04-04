بني ياس يحافظ على الصدارة في الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالفجيرة

الفجيرة في 4 أبريل/ وام / تواصلت اليوم في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، مع إقامة نزالات فئتي البنين والبنات تحت 14 و16 عاماً، وسط أجواء حماسية كبيرة في ظل الحضور المتزايد للأسر، وارتفاع مستوى التفاعل مع مجريات المنافسات.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة المستشار سعيد عبدالله عامر النعيمي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية، وسعادة يوسف عبدالله البطران، ومحمد حسين المرزوقي، وحميد محمد بخيت الكتبي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد عبدالله الظنحاني مدير فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في الفجيرة، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي بني ياس الترتيب العام لليوم الثاني بعد أداء لافت، فيما حل نادي العين في المركز الثاني، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، في مشهد يعكس اتساع قاعدة المنافسة وتنوع المدارس الفنية بين الأندية والأكاديميات.

وأكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تمثل إحدى الركائز الأساسية في بناء جيل جديد من اللاعبين يحظى بدعم متكامل من القيادة الرشيدة، التي أرست دعائم تطوير الرياضة في الدولة وفق رؤية بعيدة المدى.

وقال إن ما تشهده هذه الفئات يعكس الاستثمار الحقيقي في المستقبل، حيث لا يقتصر التركيز على النتائج، بل يمتد إلى ترسيخ القيم الأساسية مثل الالتزام والانضباط وروح المنافسة، مشيراً إلى أن هذه المراحل تشكل الأساس الذي تُبنى عليه شخصية اللاعب داخل البساط وخارجه، بما ينسجم مع توجهات “عام الأسرة” التي تعزز دور البيئة المحيطة في دعم الأبناء وتوجيههم.

وأضاف أن وجود الأسر في قلب هذه التجربة يضفي بعداً إضافياً على المنافسة، ويعزز من استمرارية اللاعبين، حيث يتحول الدعم الأسري إلى عنصر مؤثر في تطوير الأداء وصقل الشخصية، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة اللاعب على المدى الطويل.

من جانبها، أكدت منى المنصوري، والدة اللاعبة فاطمة خالد المنصوري (14 عاما) من نادي بني ياس، أن حضور الأسر يتجاوز المتابعة من المدرجات، ليصبح جزءاً من رحلة الأبناء في هذه الرياضة، مشيرة إلى أن مبادرة “جائزة الأسرة الداعمة” تمنح هذا الدور تقديره المستحق وتشجع الأسر على أن تكون شريكاً فاعلاً في مسيرة أبنائها.

وفي فئة تحت 14 عاماً، أعرب اللاعب شيخان سيف من نادي الوصل للجوجيتسو، الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 34 كجم، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المنافسات اتسمت بالقوة والتقارب في المستوى، ما تطلب درجة عالية من التركيز وقراءة دقيقة لأسلوب المنافس، مشيراً إلى أن دعم أسرته كان له دور كبير في تحقيق الفوز، وأن البطولة تمنح اللاعبين فرصة مهمة لاختبار قدراتهم وتطوير مستواهم من جولة إلى أخرى.

وشهدت منصة التتويج في منافسات اليوم الثاني حضوراً لافتاً للأسر التي شاركت أبناءها وبناتها لحظات الإنجاز، في مشهد يعكس عمق ارتباطهم بمسيرتهم الرياضية، ودورهم المحوري في دعمهم طوال الموسم.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات الجولة الثانية غداً بإقامة نزالات فئة الأشبال، في استمرار لمشهد تنافسي يعكس تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة واتساع قاعدتها المجتمعية.