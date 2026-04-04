الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أبوظبي في 4 أبريل/ وام / أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في بلدة بفواكوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم.