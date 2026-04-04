"الإمارات للملكية الفكرية" تعزز الابتكار والإبداع

دبي في 4 أبريل/ وام/ تقود جمعية الإمارات للملكية الفكرية جهودا متواصلة لنشر الوعي بأهمية حماية الحقوق الفكرية، عبر تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وملتقيات تخصصية تستهدف مختلف فئات المجتمع، إذ نجحت في تدريب أكثر من 18,500 متدرب من طلبة الجامعات والمدارس، إضافة إلى كوادر من القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.

ونفذت الجمعية مجموعة من المبادرات التوعوية الميدانية التي شملت عددا من المناطق، ركزت من خلالها على مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وأهمية حماية المصنفات الإبداعية.

وفي إطار جهودها لبناء كوادر وطنية متخصصة، أطلقت الجمعية المبادرة الوطنية لتأهيل الكوادر الشرطية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، والتي أسفرت عن تخريج 25 ضابط شرطة من مختلف القيادات الشرطية على مستوى الدولة، يمثلون جميع إمارات الدولة، ليكونوا نواة لفرق متخصصة في مكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

ونظمت مؤتمرات وملتقيات ناقشت قضايا الملكية الفكرية، واستعرضت التحديات المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية في ظل التطورات التقنية.

وتُعد الجمعية الجهة المنظمة للمؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نجحت في تنظيم 14 نسخة متتالية منه، بمشاركة أكثر من 25 دولة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشركاء من الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات، ما عزز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي للحوار في هذا المجال.

كما نظمت مؤتمرين خليجيين على مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جمعيات الملكية الفكرية في مملكة البحرين و سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، و4 مؤتمرات عربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الجامعة المصرية اليابانية وجامعة الشارقة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

وعززت الجمعية حضورها الدولي من خلال استقبال وفد الرابطة الأمريكية لقانون الملكية الفكرية (AIPLA)، والمشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بما يدعم تطوير منظومة حماية الحقوق الفكرية على المستوى الدولي.

ووسعت نطاق تعاونها من خلال توقيع أكثر من 64 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، مع جهات محلية وإقليمية ودولية، شملت منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية وجهات حكومية وقضائية، بما يعزز التكامل المؤسسي في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

وحققت الجمعية إنجازات مرموقة على المستويين المحلي والدولي، من أبرزها حصولها على جائزة Global IP Champion عام 2020 من مركز الابتكار والسياسات التابع لغرفة التجارة الأمريكية، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ برامج نوعية في مجال الملكية الفكرية.

وأسهمت في دعم تطوير البيئة التشريعية للملكية الفكرية في دولة الإمارات ومواكبة التعديلات القانونية، بما يعزز حماية حقوق المبدعين ويرسخ بيئة قانونية متقدمة.

وأكد سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، لوكالة انباء الإمارات "وام "، أن الجمعية تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مجال نشر ثقافة الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن تنظيم 14 نسخة متتالية من المؤتمر الإقليمي لكافحة جرائم الملكية الفكرية يعكس الثقة الدولية والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال إن الجمعية تتبني نهجا متكاملا يجمع بين التوعية المجتمعية وبناء القدرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة، ودعم جهود إنفاذ القانون، وترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة في تطوير برامجها ومبادراتها، وتوسيع نطاق تعاونها مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجالات الابتكار وحماية الإبداع.