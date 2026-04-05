بدعم من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي/الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية تتجاوز قيمتها 2.7 مليون درهم

غزة في 5 أبريل /وام/ تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها الإنسانية لتدارك الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي في قطاع غزة؛ حيث دخلت إلى القطاع، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بدعم من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، وذلك استجابةً للاحتياجات الطبية المتزايدة في ظل الظروف الصعبة.

وبلغت قيمة الشحنة أكثر من 2.7 مليون درهم، حيث وصلت القافلة إلى قطاع غزة، وهي تحمل أدوية ومعدات طبية، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة التدخلات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة السكان، وتجسيداً لموقف إنساني ثابت يساند أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.