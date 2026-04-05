نهيان بن مبارك يعتمد برامج ملتقى "حياتنا في الإمارات" الذي ينطلق الثلاثاء

أبوظبي في 5 أبريل /وام/ قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن إن ملتقى "حياتنا في الإمارات" في أبوظبي الذي يحمل شعار "قراءات في حب الإمارات" يهدف إلى تجسيد الرؤية العميقة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لتكون واقعا على الأرض، لافتا إلى أن الملتقى يعد منصة معرفية وثقافية ومجتمعية حيّة، تُعزز الوعي بدور الهوية الوطنية في حفظ الأوطان، وتُبرز دور القيم المشتركة في ترسيخ التماسك المجتمعي واستدامة التنمية.

وأكد معاليه أن تنظيم هذه النوعية من الأحداث الثقافية والوطنية، يأتي كذلك تجسيدا لرسالة وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن في تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية، والقيم الإنسانية الراسخة في المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك عقب اعتماد معاليه برنامج وأنشطة ملتقى "حياتنا في الإمارات" تحت شعار "قراءات في حب الإمارات" التي تنطلق يوم بعد غد الثلاثاء في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي محمد المر، وقادة الفكر والثقافة والإبداع من الإمارات والعالم العربي، وعدد من الأكاديميين والنقاد وأساتذة الجامعات الإماراتية، والناشرين والإعلاميين، إضافة إلى المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي، و"البودكاست".

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن هذه الفعالية تأتي تجسيدا للمعاني الحكيمة التي حملتها كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والتي أكد فيها أن "الإمارات وطن قوي بقيمه، مطمئن بقيادته، متماسك بمجتمعه"، مشدداً على أن هذا الوطن، الذي تأسس على القيم الإنسانية والتعايش والتسامح، والتعاون بين الجميع، والترحيب بالجميع من الجنسيات والألوان والأديان كافة، يمضي بثقة وثبات في مسيرته نحو المستقبل، مؤكدا أن شعار الملتقي "قراءات في حب الإمارات" يؤكد أن قوة الدولة تكمن في مجتمعها المتماسك، وهويتها الوطنية التي تجمع أبناءها وكل من يعيش على أرضها، وأن هذا الوطن القائم على القيم والإنسانية يواصل مسيرته بثقة نحو المستقبل.

ويحتفي الملتقى بالإنتاج الإبداعي الإماراتي في المجالات المختلفة، ولا سيما الذي يحتفي بالهوية الإماراتية بوصفها ركناً أساسياً لقوة المجتمع وتلاحمه واستقراره، ويركز على 3 أنشطة هي منطقة التفاعل المجتمعي، والجلسات الرئيسية، وحياتنا في الإمارات، ويضم إلى جانب الجلسة الافتتاحية التي يتحدث فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي محمد المر، جلستين رئيسيتين هما الجلسة الفكرية الرئيسية بعنوان "وطن يمضي بثقة" وتناقش دلالات كلمة صاحب السمو رئيس الدولة "الإمارات وطن قوي بقيمه، مطمئن بقيادته، متماسك بمجتمعه"، كما تناقش دور الهوية الوطنية والقيم المشتركة في تعزيز تماسك المجتمع الإماراتي واستقراره، و جلسة القراءات التي تحمل عنوان "في حب الإمارات" وتتضمن قراءات مختارة من مشاركات مبادرة "حياتنا في الإمارات"، إضافة إلى نصوص أدبية وإنسانية جديدة تعبّر عن تجربة الحياة في دولة الإمارات.

ويتيح الملتقى الفرصة للمشاركين من الجنسيات المختلفة التعبير عن حبهم لدولة الإمارات، عبر جداريات مجتمعية تفاعلية يكتبون عليها رسائل تعبّر عن قيم الانتماء، والتسامح، والعيش المشترك.

وستضم أجنحة الملتقى جداريات بصرية تحتوي على صور ومقولات لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تُجسّد القيم القيادية والإنسانية التي تقوم عليها الدولة، إلى جانب مساحات مخصصة للمؤثرين وصنّاع المحتوى، ومنصتين للبودكاست لإجراء حوارات مباشرة حول الهوية والانتماء، إضافة إلى معرض للكتب التي تتضمن أفكارها وموضوعاتها كتابات تتحدث عن الهوية الوطنية والانتماء لهذا الوطن، إضافة إلى الكتب التي تتعلق بقيم المجتمع الإماراتي كالتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، بمشاركة عدد كبير من دور النشر التي تهتم بتوثيق تجربة الإمارات.

كما تشمل المنطقة التفاعلية مناطق تصوير تعكس رموز الهوية الإماراتية، وشاشات عرض حي تنقل التفاعل والمحتوى بشكل مباشر، بما يسهم في خلق بيئة ثقافية وإعلامية متكاملة.

ويشتمل البرنامج على فقرة قراءات في حب الإمارات، يقدم خلالها مشاركون نصوصاً أدبية وإنسانية تعبّر عن تجربتهم مع الحياة في الإمارات، بما يعكس تنوع الأصوات ووحدة المعنى، ويجسد مفهوم الهوية الوطنية بوصفها تجربة حيّة مشتركة، إضافة إلى تنظيم ورش متخصصة في الكتابة والتعبير، إحداها باللغة العربية وتركز على دور اللغة بوصفها وعاءً للهوية والانتماء، والأخرى باللغة الإنجليزية، وتهدف إلى تمكين المشاركين من نقل تجربة الإمارات وقيمها الإنسانية إلى جمهور عالمي.

ويستقطب الملتقى نخبة واسعة من أصحاب السعادة السفراء وممثلي الدول، وأندية الجاليات، والأكاديميين، والمعلمين، والكتّاب ودور النشر، والإعلاميين، والفنانين والمثقفين، واتحاد الكتّاب العرب، إلى جانب المشاركين في مبادرة "حياتنا في الإمارات"، وممثلي الجهات الحكومية، وكبار الشخصيات، والأسر، وطلبة الجامعات والمدارس، في مشهد يعكس روح الإمارات الجامعة.