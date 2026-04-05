الشارقة يسيطر على ألقاب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

الشارقة في 5 أبريل/ وام/ اختتمت أمس بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف لفئة تحت 16 سنة للناشئين والناشئات، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة، بواقع 109 ناشئين و59 ناشئة.

وأسفرت منافسات فئة الناشئين عن تتويج سافين سفر الله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 جولات. وجاء محمد يوسف آل علي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، فيما حل راشد حسين الحمادي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ثالثاً برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق كسر التعادل على مجموعة من اللاعبين المتساوين معه في الرصيد.

وفي فئة الناشئات، سيطر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المراكز الأولى، حيث توجت عنود عيسى بالمركز الأول برصيد 7.5 نقطة، متساوية مع عهود عيسى التي حلت ثانية، بينما جاءت أسينا جوليزاده، لاعبة نادي كلباء، في المركز الثالث بالرصيد ذاته.

وأكد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، استمرار الاتحاد في تنفيذ أجندته المحلية، بما يدعم استمرارية النشاط ويوسع قاعدة المشاركة في مختلف الفئات السنية.