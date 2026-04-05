ختام الموسم الثالث من تحدي باها أبوظبي بمشاركة 20 دولة

أبوظبي في 5 أبريل /وام/ اختتمت في صحراء رماح بمنطقة العين أمس، منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة كبيرة من المتسابقين من داخل الإمارات وخارجها.

وشهدت الجولة الختامية حضوراً لافتاً لما يقارب من 94 متسابقاً يمثلون أكثر من 20 دولة، ما يعكس المكانة المتنامية للبطولة على خريطة سباقات الراليات الصحراوية في المنطقة والعالم.

وأعطى الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، شارة الانطلاقة، ابتداءً من فئة السيارات، تلتها مباشرة انطلاقة الدراجات النارية، حيث انطلق المتسابقون لخوض تحدي المسار الصحراوي وسط أجواء تنافسية قوية.

وشهدت الجولة مشاركة واسعة في مختلف الفئات، حيث تصدرت فئة الدراجات النارية قائمة المشاركين بأكثر من 55 متسابقاً تنافسوا ضمن فئات متعددة مثل 450 سي سي، وفئة فوق 450 سي سي، والماراثون، والمغامرات، إضافة إلى فئات الشباب والمخضرمين والسيدات.

كما سجلت البطولة حضوراً لافتاً في فئة الباجي، التي ضمت نحو 20 متسابقاً ضمن فئتي برو وستوك، إلى جانب مشاركة 9 متسابقين في فئة الكواد، و9 مشاركات في فئة السيارات ضمن فئات تي 1، وتي 3، وتي 4.

ولم تقتصر المشاركة على المتسابقين الذكور فقط، بل شهدت الجولة حضوراً مميزاً لعدد من المتسابقات اللواتي تنافسن في عدة فئات، من بينهن هايلي أوكونور، وسون شافلر، وترايسي بيا زغيب، إضافة إلى نورا الجساسي، وإيميليا جلازينكينيه.

كما تميزت الجولة بتنوع الجنسيات المشاركة، حيث ضمت قائمة المتسابقين أسماء من الإمارات، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، والهند، ولبنان، وألمانيا، وإسبانيا، وروسيا، والصين، وأستراليا، وإيرلندا، وليتوانيا، وأوكرانيا، والدنمارك، وكندا، وقطر، والكويت، وباكستان، والولايات المتحدة، وغيرها.

ومع وصول المتسابقين إلى خط النهاية، احتشدت الفرق المشاركة والجماهير في قرية الحدث لمتابعة لحظات الختام، قبل أن يقام حفل التتويج بحضور عايض الأحبابي، مدير مكتب الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الدرعي، مدير مشروع تحدي باها أبوظبي في مجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والنقيب محمد المزروعي، ممثل شرطة العين، حيث جرى تكريم الفائزين في مختلف الفئات وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأكد ماهر البدري أن النجاح التنظيمي للجولة الختامية من الموسم الثالث لـ"تحدي باها أبوظبي" يبرز المكانة المتنامية للبطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الصحراوية في دولة الإمارات، لافتا إلى أن سعي مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية إلى خروج الحدث في أفضل صورة.

وأضاف: "نجح تحدي باها في استقطاب نخبة من المتسابقين والهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توفير تجربة رياضية وترفيهية متكاملة تجمع بين التنافس والإثارة وروح المغامرة في قلب الصحراء".

وقال محمد الدرعي: "فخورون بنجاح الحدث المتواصل للعام الثالث على التوالي، ونأمل أن يكون هناك المزيد من النجاحات في المواسم المقبلة، خاصة مع ارتفاع أعداد المشاركين من مختلف دول العالم".

وأشار إلى أن المجلس عمل على تقديم كافة أوجه الدعم، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، لجميع المتسابقين من خلال توفير أقصى عوامل الأمن والسلامة حتى وصولهم إلى خط النهاية.

وعبر عدد من المشاركين والفائزين في السباق عن سعادتهم بالتواجد في الحدث العالمي الذي أُقيم وسط أجواء إيجابية في صحراء منطقة العين، مع تسهيلات غير مسبوقة من المنظمين والقائمين على السباق.

وأكدوا حرصهم على التواجد باستمرار في منافسات السباق منذ سنوات، والذي يُعد خطوة مميزة ضمن الاستعدادات لسباقات دولية، وكذلك رالي أبوظبي الصحراوي.