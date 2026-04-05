طقس الغد غائم جزئيا مع توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي في 5 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية – جنوبية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الإضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:02، والمد الثاني عند 03:16، والجزرالأول عند الساعة 09:34، والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:43، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 31 22 70 30

دبي 30 24 70 45

الشارقة 30 21 80 40

عجمان 27 23 75 50

أم القيوين 29 19 80 50

رأس الخيمة 30 20 85 40

الفجيرة 31 25 50 15

العـين 34 19 75 15

ليوا 33 19 70 15

الرويس 28 22 60 40

السلع 29 21 60 45

دلـمـا 25 22 60 50

طنب الكبرى / الصغرى 28 21 70 55

أبو موسى 27 21 70 55