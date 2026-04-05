تتويج الشارقة وشرطة دبي بلقبي الكوميتيه في كأس الإمارات للكاراتيه

الشارقة في 5 أبريل/ وام/ سيطر نادي الشارقة الرياضي على منافسات كوميتيه الرجال في الجولة الختامية من بطولة كأس الإمارات للكاراتيه (فردي الكوميتيه) لفئة الكبار، التي أقيمت، أمس، على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية بمشاركة 45 من اللاعبين يمثلون 7 أندية من مختلف أنحاء الدولة.

وجاء تتويج الشارقة بالمركز الأول بعد أداء مميز في منافسات الرجال، فيما تصدرت شرطة دبي منافسات كوميتيه السيدات، بعد مستوى فني قوي منح لاعباتها صدارة الترتيب.

حضر المنافسات اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وقام بتتويج الفائزين، بحضور المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري، وجابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.

وأكد الرزوقي أهمية البطولات في صقل مهارات اللاعبين واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل مستقبل الكاراتيه الإماراتي.