بني ياس بطلاً والعين وصيفاً للجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الفجيرة في 5 أبريل/ وام/ اختُتمت اليوم، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بإقامة نزالات فئات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، وسط حضور واسع من الأسر والعائلات .

وتصدر نادي بني ياس الترتيب العام للبطولة، تلاه نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وشهد اليوم الختامي مستويات لافتة من الأداء لدى اللاعبين الصغار .

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية؛ ومعالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وسعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وأحمد إبراهيم درك البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وشهدت المنافسات حضوراً للأسر التي حرصت على دعم أبنائها ومشاركتهم لحظات التتويج بما يؤكد أهمية مبادرة "جائزة الأسرة الداعمة" في ترسيخ مفهوم الشراكة بين الأسرة واللاعب في رحلة النجاح الرياضي.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، أن النجاح التنظيمي والفني الذي شهدته الجولة الثانية يعكس تطور منظومة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن التركيز على الفئات السنية الصغيرة يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل اللعبة، ويؤسس لقاعدة مستدامة من المواهب القادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.

وأضاف أن ما تحقق في الجولة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وتطويرها، من خلال توفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن الحضور العائلي والتفاعل المجتمعي يعززان استمرارية اللاعبين ويرسخان القيم الإيجابية المرتبطة بالرياضة.

وقال ناصر محمد اليماحي: "تأتي أهمية البطولات تزامناً مع عام الأسرة وتواجد الأسر مع أبنائهم في هذا الحدث الرياضي الذي يزرع الثقة في نفوس الشباب ويعزز إحساسهم بالمسؤولية. ويعكس هذا الحضور الجماهيري الواسع مدى وعي الأسر بأهمية الرياضة، وقد أثبتت رياضة الجوجيتسو قدرتها على التواجد في كل بيت، ووفرت العديد من المعطيات التي تدعم الشباب على تحقيق التناغم بين الجسد والعقل. ونلمس مدى الانتشار الكبير لها في دولة الإمارات. ونتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمه لهذه الرياضة ودعم الرياضيين والأسر".

وقال إبراهيم الظهوري، والد اللاعبة الهنوف من نادي العين للجوجيتسو، الفائزة بذهبية وزن 29 كجم: "تمارس ابنتي الجوجيتسو منذ نحو أربع سنوات، وتحرص على المشاركة المستمرة في البطولات إلى جانب شقيقتها الصغرى الريم، وقد نجحت خلال الفترة في تحقيق العديد من الميداليات الذهبية. اخترنا هذه الرياضة لتعزيز ثقتها بنفسها وتقوية شخصيتها، وقد لمسنا تغيراً واضحاً، إذ أصبحت أكثر جرأة ونشاطاً، وانعكس ذلك إيجاباً على أدائها في المدرسة. واليوم تتدرب بشكل شبه يومي بدافع ذاتي، بعدما طورت شغفاً حقيقياً بهذه اللعبة. كما يسعدنا أن تحظى الجوجيتسو بهذا المستوى من الدعم والتنظيم وكثرة البطولات التي تسهم مباشرة في تطوير مستوى اللاعبين".

وبختام منافسات اليوم الثالث، تكون الجولة الثانية من البطولة قد أسدلت الستار على ثلاثة أيام من التنافس القوي، وعكست التطور المتسارع لرياضة الجوجيتسو في الدولة .