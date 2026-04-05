إكسبو الشارقة يستقطب 350 ألف زائر في الربع الأول

الشارقة في 5 أبريل/ وام/ استقطب مركز أكسبو الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، أكثر من 350 ألف زائر توافدوا إلى 12 معرضاً وفعالية رئيسية دولية ومحلية شارك بها 1500 عارض محلي ودولي مثلوا شركات وعلامات تجارية من 40 دولة حول العالم ضمن الأجندة السنوية للمركز التي تضم 95 معرضاً.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة المركز، أن قطاع المعارض في الإمارة يندرج ضمن القطاعات الرئيسية التي تتوج مسيرة تنموية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن انتقال مفهوم صناعة المعارض للجمع بين القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية يفتح آفاقاً جديدة للشراكات ويوفر بيئة حاضنة للنمو المستدام، موضحاً أن ما تحققه الشارقة من زخم في هذا القطاع وغيره يعد ثمرة رؤية بعيدة المدى حوّلت الإمارة إلى جسر حقيقي يربط بين الأسواق والخبرات والثقافات.

وأضاف أن الغرفة تلتزم بمواصلة دعم مركز إكسبو الشارقة في تطوير منظومة معارض قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات القطاعات الناشئة .

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن النتائج التي حققها المركز خلال الربع الأول تعكس النموذج التشغيلي المرن للمركز الذي يدمج التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية في صلب العمل اليومي للمعارض ويضع المركز في طليعة المراكز التي تعيد تعريف تجربة العارض والزائر على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن إكسبو الشارقة أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة من خلال تنويع أجندته وهو تنوع يعكس طبيعة اقتصاد الشارقة ويخدم مختلف شرائح مجتمع الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

كما أشار إلى أن توسع نشاط المركز إلى فرعي الذيد وخورفكان يجسد التزامه بإيصال أثره التنموي إلى مختلف مناطق الإمارة بما يدعم التوجهات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.