ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء أقامها محمد سعيد الزعابي

رأس الخيمة في 5 أبريل/وام/ حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ظهر اليوم ، مأدبة الغداء التي أقامها محمد سعيد محمد العلكيم الزعابي في منزله بمنطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة.

وعبّر الزعابي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لتشريف سمو ولي عهد رأس الخيمة لمنزلهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تجسد التلاحم والترابط القوي بين القيادة وأبناء الإمارة.

حضر المأدبة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.