غرفة الشارقة تختتم مبادرة " ليالي الذيد وفِلي"

الشارقة في 5 أبريل /وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس فعاليات مبادرة "ليالي الذيد وليالي فِلي" التي أطلقتها ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2026 في كل من سوق شريعة الذيد وسوق فِلي التراثي.

حضر حفل الختام سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مديرها العام وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب حضور واسع من الزوار والعائلات الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة للمهرجان.

تم خلال الحفل تكريم الشركاء الداعمين للحدث ممثلين بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وبلدية مدينة الذيد وبلدية مدينة المدام والمجلس البلدي لمدينة الذيد والمجلس البلدي لمدينة المدام وهيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة (مبادرة).

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن مبادرة "ليالي الذيد وليالي فِلي" تأتي ضمن منظومة متكاملة من الفعاليات التي قدّمها مهرجان رمضان الشارقة 2026 بما يعكس حرص الغرفة على توسيع نطاق الحراك الاقتصادي والتجاري ليشمل مختلف مناطق الإمارة لاسيما المنطقة الوسطى من خلال تنظيم فعاليات نوعية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية بما يسهم في زيادة المبيعات وتنشيط حركة الأسواق وتعزيز فرص التواصل بين الشركات المحلية والزوار.

من جانبه أكد جمال سعيد بوزنجال منسق عام مهرجان رمضان الشارقة أن مبادرة "ليالي الذيد وليالي فِلي" شكّلت إضافة نوعية لفعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2026 ونجحت في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والعائلات إلى سوقي شريعة الذيد وفِلي التراثي من خلال ما قدمته من أنشطة تراثية وترفيهية وتفاعلية أسهمت في خلق أجواء مميزة تعكس أصالة الموروث الثقافي وتواكب تطلعات الجمهور مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تسعى من خلال مهرجان رمضان إلى تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة ودعم القطاع التجاري المحلي وإبراز إمكانيات الشارقة التجارية والسياحية بما يسهم في تحويله إلى حدث سنوي استثنائي يمزج بين الفعاليات الثقافية، والترفيهية، والتجارية.

و أكدت غرفة الشارقة أن مهرجان رمضان الشارقة شكّل هذا العام منصةً فاعلة للتكامل بين الجهات المنظمة والقطاع الخاص وانعكست نتائجه بشكل إيجابي وملموس على الأسواق المشاركة لا سيما في سوق شريعة الذيد وسوق فلي التراثي حيث أظهرت نتائج الاستبيان الميداني أداءً متميزاً إذ بلغت نسبة التقييم الإيجابي للمهرجان 100% فيما سجل أكثر من 95% من المحلات نمواً في مبيعاتها .

وأشار إلى أن المهرجان شهد إقبالاً واسعاً من الزوار بعدما تجاوز عدد مرتادي سوق شريعة الذيد 10,000 زائر فيما استقبل سوق فلي التراثي نحو 5,000 زائر ما يعكس حجم التفاعل الكبير مع الفعاليات وأبدى أكثر من 95% من المشاركين رغبتهم في المشاركة مستقبلاً.

وشهدت مبادرة "ليالي الذيد وليالي فِلي" باقة واسعة ومتكاملة من الفعاليات الترفيهية والتراثية والتثقيفية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع وأسهمت في تعزيز أجواء البهجة والتفاعل بين الزوار إلى جانب إطلاق فعالية المؤثر الصغير ومسابقة أفضل تغطية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ساهمت في إبراز جماليات الأسواق التراثية والترويج لها بأساليب مبتكرة.

وشملت المبادرة أيضا ورشا توعوية وأنشطة تعليمية وبيئية هادفة إضافة إلى برامج تفاعلية متنوعة خلال عطلات نهاية الأسبوع ما أضفى طابعاً تثقيفياً وترفيهياً متكاملاً على الفعاليات.