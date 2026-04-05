3.2 مليون مستفيد من حملة جمعية دبي الخيرية "يدوم الخير"

دبي في 5 أبريل /وام/ نجحت حملة جمعية دبي الخيرية " يدوم الخير" في مد يد العون لأكثر من 3.2 مليون مستفيد داخل الإمارات وفي 31 دولة حول العالم عبر منظومة متكاملة من المشاريع الموسمية والمبادرات التنموية المستدامة.

وأكد سعادة أحمد إبراهيم السويدي المدير التنفيذي للجمعية أن النتائج القياسية التي حققتها الحملة تعكس عمق قيم العطاء المتجذرة في وجدان مجتمع الإمارات ، مشيدا بالدور المحوري للشركاء الاستراتيجيين وسفراء الخير وفرق العمل الميدانية.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء ركائز العمل الإنساني المنظم وتحقيق الاستدامة ترجمةً لمبادئ "وثيقة الخمسين" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لاسيما البند التاسع الداعي إلى تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يواكب النمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن مشروع "إفطار صائم" شمل حوالي 1.3 مليون شخص منهم 965 ألفًا داخل الدولة و257 ألفًا خارجها، إضافة إلى توزيع 70 ألف وجبة كسر صيام على سائقي السيارات ضمن مبادرة "كن بخير" فيما شملت مساعدات "كوبون الخير" أكثر من 108 آلاف مستفيد داخل الدولة وخارجها.

ونوه إلى أنه تم توزيع زكاة الفطر على 325 ألف مستفيد وكسوة العيد على 14 ألفا و600 شخص من أصحاب الدخل المحدود والأرامل والأيتام وأصحاب الهمم إلى جانب كفالة ورعاية 14 ألفا و500 يتيم في الإمارات و14 دولة حول العالم ما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الفئات.

وأعلن السويدي بدء المرحلة التنفيذية للمشاريع الخارجية الكبرى التي تستهدف خدمة 1.5 مليون من المستفيدين وتتضمن تشييد 261 مسجدا و حفر959 بئرا و بناء191 مسكنا للفقراء و21 مدرسة ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى 279 مشروعا للأسر المنتجة وبناء 4 مستوصفات ومجمعين سكنيين و3 دور للأيتام و882 وقفا خيريا و1544 مشروعا عاما وغيرها من المشاريع التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي بعيد المدى في المجتمعات المستهدفة.