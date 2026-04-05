القرقاوي يتوج "دي سيراج" الفائز بالشوط الرئيسي ببطولة دبي للجواد العربي

دبي في 5 أبريل/ وام/ توّج معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الفحل "دي سيراج" المملوك لمربط دبي للخيول العربية، بلقب الشوط الرئيسي في بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ23 ، التي اختتمت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 155 جواداً من نخبة السلالات المحلية والعالمية، تنافست على جوائز مالية بلغت 4 ملايين دولار.

وشهد اليوم الختامي مشاركة 42 خيلاً تأهلت عبر التصفيات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، وتنافست في 6 أشواط للبطولات.

ونال "دي سيراج" الكأس الذهبية لبطولة الفحول بعمر 4 سنوات فأكثر، فيما حل "دي مزيان" المملوك لمحمد شيخ سليمان في المركز الثاني ونال الكأس الفضية، وجاء "ي كي إس سيراج" المملوك لنايلا حايك في المركز الثالث.

وفي باقي النتائج، فازت المهرة "بالمة أو" لمربط الشراع بلقب بطولة المهرات بعمر سنة، تلتها "سلا الريماس" لمحمد طارق الحسن في المركز الثاني، و"سيلين البداير" للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي في المركز الثالث.

وفي بطولة المهرات بعمر سنتين، أحرزت "عجيبة البداير" للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي المركز الأول، تلتها "دي نيران" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني، و"سما الجزيل" لمربط الجزيل في المركز الثالث.

وفي بطولة الأفراس بعمر 4 سنوات فأكثر، توجت "أ. ج. أساي" المملوكة لمحمد شيخ سليمان بالمركز الأول، فيما جاءت "دي شيهانة" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني، و"أ. س. سلمة" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في المركز الثالث.

وفي بطولة المهور بعمر سنة، فاز المهر "غشام أي. إتش" المملوك لأحمد سعيد محمد الهاملي بالمركز الأول، تلاه "إف في أي اكسيقبر" لنايلا حايك ثانياً، و"جمران الهواجر" لغانم محمد عبيد الهاجري ثالثاً.

أما في بطولة المهور بعمر 2 و3 سنوات، فقد أحرز "دي بركان" لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء "عزام الأمل" للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي ثانياً، و"أشرف آر سي" للخيالة السلطانية العمانية ثالثاً.

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن البطولة واصلت ترسيخ مكانتها العالمية مع النسخة الثالثة والعشرين، في ظل تنامي المشاركة الدولية وارتفاع المستوى الفني، مشيراً إلى أن الحدث بات من أبرز بطولات جمال الخيل العربي على مستوى العالم.

من جانبه، أوضح عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن المربط يواصل حضوره على منصات التتويج منذ 2008، مؤكداً أن التتويج في فئة الفحول يعكس تطور الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة عالمياً، مع استمرار العمل لتعزيز الحضور في الموسم الأوروبي.

بدوره، أكد محمد الشيخ، مالك الفرس "أ. ج. أساي"، أن الفوز بلقب بطولة الأفراس يمثل حصيلة سنوات من العمل، بعد تحقيق أعلى تقييم في البطولة بلغ 93 نقطة، مشيراً إلى أن الفرس حققت 4 ميداليات ذهبية متتالية هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، أوضح عيضة طلب المنهالي، عضو اللجنة المنظمة مسؤول ساحة العرض، أن النسخة الحالية تميزت بانسيابية عالية في ساحة العرض، ما أسهم في إبراز المنافسات بصورة تنظيمية متقدمة.