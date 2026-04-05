إصابة 4 من الجنسية الآسيوية في استهداف ميناء خورفكان إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية

الشارقة في 5 أبريل/وام/ أسفرحادث استهداف ميناء خورفكان اليوم عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية إضافة إلى إصابة ثلاثة من الجنسية الباكستانية بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة وذلك إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

ونقل "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة " عن الجهات المختصة قولها إنه تم أيضا السيطرة على حريق اندلع في موقع الحادث وتجري عملية التبريد مؤكدة أن فرق الاستجابة للطوارئ نجحت في التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية.