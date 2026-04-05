تأهل 42 سلقا إلى نهائيات بطولة السلق الـ19 في المرموم

دبي في 5 أبريل /وام/اختتمت اليوم (الأحد) منافسات الأشواط التأهيلية للنسخة التاسعة عشرة من بطولة السلق التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وذلك على مضامير المرموم وسط أجواء تنافسية عالية شهدت تصاعدا ملحوظا في مستوى الأداء والندية.

وأسفرت التصفيات التي أقيمت على مدار يومين عن تأهل أصحاب المراكز الأولى في 16 شوطا لفئات الهواة والملاك والمحترفين ليكتمل عقد المتأهلين إلى النهائيات بوصول 42 سلقا ستتنافس على الألقاب في ختام البطولة المقرر يوم 12 أبريل الجاري.

وشهدت الأشواط التأهيلية مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة إلى جانب حضور خليجي لافت ما يعكس مكانة البطولة كأحدى أبرز بطولات السلق على مستوى المنطقة ويؤكد قدرتها على استقطاب نخبة المشاركين ضمن بيئة تنافسية منظمة.

وأكد راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن الأرقام التي سجلتها الأشواط التأهيلية سواء على مستوى عدد المشاركين أو قوة النتائج تعكس مستوى الجاهزية العالية لدى المتسابقين مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعزز التوقعات بمنافسات قوية في المرحلة النهائية.

وقال إن بطولة السلق رسخت حضورها كإحدى أقوى بطولات هذه الرياضة على مستوى المنطقة لما تتميز به من تنظيم متكامل ومستوى فني متقدم مؤكدا أن ما شهدته التصفيات من تقارب في النتائج يعكس تطورا واضحا في مستوى الإعداد والتدريب.

من جانبه عبر حمد الشامسي أحد المتأهلين إلى النهائيات عن سعادته بالتأهل مؤكدا أن البطولة منصة مهمة لعشاق هذه الرياضة لما توفره من مستوى تنافسي عال وتنظيم يعكس مكانتها على مستوى الدولة والمنطقة.