فوز العين والشارقة ودبا وخورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 5 أبريل/وام/ شهدت مباريات الجولة الـ 21 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي أقيمت اليوم فوز العين على عجمان بهدفين دون مقابل، خلال اللقاء الذي أُقيم في استاد هزاع بن زايد ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد عجمان عند 24 نقطة.

فيما فاز الشارقة على الوصل بهدفين مقابل هدف في استاد الشارقة رافعا رصيده إلى 24 نقطة، وليتوقف رصيد الوصل عند 33 نقطة.

وفاز دبا على الظفرة بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أُقيمت في استاد دبا ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، وتوقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة.

في حين فاز خورفكان على بني ياس بهدفين مقابل هدف في استاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، وتوقف رصيد بني ياس عند 21 نقطة.