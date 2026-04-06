الانهيارات الثلجية تودي بحياة 26 شخصاً في النمسا خلال موسم 2025 -2026

فيينا في 6 أبريل/ وام/ ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية بين ممارسي رياضة التزلج على الجليد في جبال النمسا، خلال الموسم الشتوي 2025 -2026 إلى 26 حالة وفاة، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.

وأعلنت وزارة البيئة النمساوية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في خطر الانهيارات الثلجية، رغم تراجع معدلات تساقط الثلوج، وعزت السبب الرئيس إلى تأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في زيادة حدوث الانهيارات الثلجية الرطبة، التي أصبحت أكثر تعقيداً وأصعب في التنبؤ.

وأشار نوربرت توتشينغ وزير البيئة، إلى تخصيص 155 مليون يورو لتعزيز إجراءات الحماية من المخاطر الطبيعية وتنفيذ الهياكل والحواجز الوقائية، لضمان سلامة سكان المناطق الجبلية، ومحبي رياضة التزلج على الجليد، محذرا من التأثير المتزايد لتغير المناخ.

وتشرف هيئة السياحة النمساوية على إنشاء حواجز واقية على ارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر، للحد من تحرك الكتل الثلجية ومنع تحولها إلى انهيارات مدمرة، وتعد هذه الحواجز من أكثر الوسائل فاعلية للحد من مخاطر الانهيارات الثلجية.