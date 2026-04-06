اختتام منافسات بطولة النخبة للناشئين للريشة الطائرة بمشاركة 432 لاعبا ولاعبة

دبي في 6 أبريل/ وام/ اختتمت أمس، منافسات بطولة النخبة للناشئين للريشة الطائرة بمقر أكاديمية فاير راليس بدبي، والتي انطلقت يوم 28 مارس الماضي، بمشاركة 432 لاعبًا ولاعبة.

ضمت الفئات المشاركة في منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أعمارًا تبدأ من 9 سنوات إلى 19 عامًا، بمشاركة لاعبين ولاعبات من المواطنين والمقيمين، تنافسوا في مسابقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط للبنين والبنات.

وأكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن إقامة البطولة تمثل فرصة مميزة لاكتشاف المواهب، خاصة ممن يمارسون اللعبة في الأندية والأكاديميات الخاصة، بما يسهم في التركيز على الموهوبين منهم لضمهم إلى برامج الاتحاد المختلفة، لافتا إلى أن البطولة تأتي في إطار جهود تطوير قاعدة اللاعبين الناشئين، وتعزيز مكانة دبي مركزا إقليميا لرياضة الريشة الطائرة.