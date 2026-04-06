غرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار

صحار في 6 أبريل/وام/ بحثت غرف دبي سبل تعزيز مرونة التجارة البينية مع سلطنة عُمان وذلك خلال زيارة قام بها اليوم وفد من الغرفة إلى ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.

وعقد وفد غرف دبي برئاسة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مديرها العام خلال الزيارة اجتماعاً مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة شمال الباطنة، وذلك بهدف تطوير آليات العمل الثنائي لتطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي وولاية صحار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في بناء فرص نوعية للشركات وتعزيز نمو التبادل التجاري.

وزار وفد الغرف ميناء صحار الصناعي إضافة إلى مدينة صحار الصناعية "مدائن"، وتم بحث تعزيز انسيابية تدفق السلع والبضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد البينية، وتطوير التكامل اللوجستي بين دبي وولاية صحار بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي،الحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير العمل المشترك لتسهيل تدفق التجارة البينية، والارتقاء بالربط اللوجستي وتعزيز مرونة التبادل التجاري بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية.

تندرج الزيارة ضمن جهود غرف دبي الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي ودول العالم، وبناء مسارات نوعية للتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التكامل القطاعي، بما يعزز مرونة اقتصاد دبي وجاهزية وكفاءة القطاع الخاص لمواكبة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية.