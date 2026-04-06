"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل

أبوظبي في 6 أبريل/وام/ توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد وحتى صباح الإثنين 13 أبريل الجاري أحوالاً جوية متقلبة، تتدرج بين الأجواء المستقرة وفرص هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن الطقس سيكون غداً ونهار الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية تكون نشطة إلى قوية ومثيرة للغبار والأتربة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً.

ويتوقع تدفق السحب من جهة الغرب نحو الدولة على فترات متباعدة اعتباراً من يوم الخميس وحتى صباح الإثنين، تتخللها فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة المناطق الغربية والشرقية.