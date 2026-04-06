جامعة الفجيرة ومجلس القضاء الاتحادي يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التأهيل القانوني والتدريب الميداني

الفجيرة في 6 أبريل /وام/ وقعت جامعة الفجيرة ومجلس القضاء الاتحادي، ممثلاً بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الأكاديمي والقضائي، وتطوير مجالات التدريب والتأهيل القانوني والبحث العلمي التطبيقي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية.

وقع الاتفاقية بمقر الجامعة، سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسعادة المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي، رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على مد جسور التعاون لتبادل الخبرات القانونية والعملية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة لطلبة الجامعة في المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية لتتوافق مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل القانوني، وبما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تؤهلهم للانخراط بفعالية في المنظومة العدلية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

من جانبه، أشار سعادة المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة الفجيرة في إعداد جيل من القانونيين المتمكنين، مؤكداً أن مجلس القضاء الاتحادي يولي اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات التي تسهم في صقل المهارات المهنية للشباب الإماراتي وتطوير كفاءة العمل القضائي.

وتضمنت الاتفاقية بنوداً للتعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات القانونية المتخصصة، وتفعيل البحث العلمي المشترك في القضايا القانونية المعاصرة، بما يخدم المجتمع ويعزز من سيادة القانون وفق أفضل المعايير العالمية.