"رابطة المحترفين” تستعرض روزنامة موسم 2026-2027 وتعزز شراكتها مع الأندية

دبي في 6 أبريل / وام / عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم ملتقى فنياً في دبي لمناقشة التعديلات المقترحة وأجندة الموسم الرياضي 2026-2027.

تضمن الملتقى استعراض أبرز التعديلات الفنية المقترحة على مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027، إضافة إلى مناقشة أجندة الموسم الجديد بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة الاحترافية.

حضر الملتقى حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية رئيس اللجنة الفنية، ومصعب المرزوقي المدير التنفيذي للرابطة، وعدد من مسؤولي الرابطة، بمشاركة فاعلة من ممثلي الأندية المحترفة.

وأكد حسن طالب المري في كلمة بمستهل أعمال الملتقى إيمان رابطة المحترفين الإماراتية بأهمية الشراكة مع الأندية المحترفة، باعتبارها ركائز أساسية في منظومة كرة القدم الإماراتية.

وأضاف أن حرصنا في الرابطة بقيادة سعادة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على تعزيز التواصل الفعال مع مختلف عناصر منظومة الاحتراف يأتي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العمل التكاملي المشترك هو سر النجاح، وأن منظومة التعاون تمثل نهجاً مستداماً.

شهد الملتقى مداولات واسعة وتفاعلاً مميزاً من ممثلي الأندية المحترفة، من خلال طرح المقترحات ومناقشة سبل إعداد أجندة مثالية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة، والوصول بروزنامة مسابقات المحترفين إلى المعايير العالمية، إضافة إلى توفير الدعم الكامل لممثلي الكرة الإماراتية لضمان التمثيل المشرف في المسابقات الإقليمية والقارية