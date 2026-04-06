منافسات قوية في بطولة الدولة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

عجمان في 6 أبريل/وام/اختتمت أمس منافسات بطولة الدولة للريشة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية على صالة نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة لأصحاب الهمم، وسط أجواء تنافسية عالية.

وأسفرت نتائج فئة فردي رجال وقوف (SU5) عن فوز سنان عاصف من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول.

وفي منافسات فردي وقوف (SL3)، حصل عبدالمغيث صالح علي من نادي الثقة على المركز الأول.

وفي فئة الكراسي المتحركة تصدر لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم المراكز الأولى وتوج عمير محمد يونس بالمركز الأول، وجاء جمال خليفة البدواوي ثانياً، فيما حلت سهام مسعود الرشيدي ثالثة.

وتوج ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الفائزين وأكد أن البطولة منصة مهمة لصقل مهارات اللاعبين وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة.