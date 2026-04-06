اهتمام عالمي متزايد ببرنامج بريسايت لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 6 أبريل /وام/ كشفت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، التابعة لمجموعة G42 والتي تقوم بتصميم ونشر الأنظمة الذكية للحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية، اليوم عن تلقيها 376 طلباً من 62 دولة للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامجها لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي.

واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، فقد سجّل البرنامج إنجازاً بارزاً بارتفاع حجم الطلبات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة مع 120 طلباً من 17 دولة في الدفعة الأولى، بالإضافة إلى توسيع نطاقه الجغرافي بصورة كبيرة.

ويؤكد هذا التدفق القوي من الطلبات التي تتنوع بصورة متزايدة على تنامي مكانة البرنامج كمنصة للشركات الناشئة والمبتكرين الطموحين إلى توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات العالم الحقيقي ويسلّط الضوء على تحوّل واضح نحو ابتكارات موجّهة للمؤسسات وقابلة للتطبيق على المستوى التجاري، إذ يعمل العديد من المتقدمين على تطوير تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأتمتة وتحليلات البيانات، وحالات استخدام متخصصة تشمل التكنولوجيا المالية والصحية والحكومية وغيرها.

ويعكس هذا الإقبال أيضاً الطلب العالمي المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التطبيقي القادرة على العمل ضمن بيئات العالم الحقيقي، بما يُعزز دور بريسايت في تحديد التقنيات المصممة للنشر عبر منظومات البنية التحتية ورأس المال والمجتمع، وتوسيع نطاقها.

جاءت غالبية الطلبات من متقدمين في الشرق الأوسط (162)، وآسيا والمحيط الهادئ (84)، وأوروبا (65)، وأمريكا الشمالية (42)، وشملت الدول الخمس الأعلى من حيث عدد الطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة (140)، والولايات المتحدة الأمريكية (37)، والهند (26)، والمملكة المتحدة (19)، وكوريا الجنوبية (16).

وقال ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت، إن ارتفاع عدد طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف يعكس النجاح الذي حققناه من خلاله، فلدينا مبتكرو ذكاء اصطناعي من مختلف أنحاء العالم يسعون إلى الانضمام إلى برنامجنا لتكرار الإنجازات التي شاهدوها في الدفعة الأولى، وفتح المسارات التجارية ذاتها، وهذا يضع بريسايت في موقع متميز يتيح لها تحديد أفضل التقنيات التحولية الرائدة عالمياً للعمل ضمن بيئات معقدة ومنظَّمة، وتمتلك أكبر فرصة للتوسع عبر منظومات البنية التحتية ورأس المال والمجتمع..كما تؤكد قوة الطلبات وتنوعها هذا العام الحاجة إلى برامج مثل برنامجنا، الذي يُوفر منصة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي بطرق ذات أثر ملموس.

ويشكّل برنامج بريسايت لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً ضمن منظومة الابتكار الأوسع للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي صُممت لتحويل التقنيات الناشئة إلى قدرات تشغيلية على مستوى الدول والمؤسسات.

وتُظهر طلبات الدفعة الثانية توافقاً قوياً مع هذا النهج المرتكز على النشر الفعلي، إذ يركّز جزء كبير منها على الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأنظمة القائمة على الوكلاء الذكيين وتحليلات البيانات وأتمتة العمليات، إلى جانب حضور لافت في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة والمدن الذكية والأمن السيبراني.

كما يُظهر عدد كبير من المتقدمين بالفعل زخماً تجارياً يشمل تحقيق إيرادات، ووجود عملاء نشطين، واستقطاب رؤوس أموال، بما يشير إلى قاعدة أكثر نضجاً وجاهزية للنشر بالمقارنة مع الدفعة الأولى.

ويمثل هذا التطور أيضاً تقدماً واضحاً مقارنة بالدفعة الأولى التي أرست أساس البرنامج من خلال استقطاب شركات ناشئة عالية الإمكانات من قطاعات متعددة، واختيار 10 شركات للمشاركة في نموذج يركّز على التسويق التجاري والتكامل والتوسع.

وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود الدفعة الأولى مجتمعةً 26 مليون دولار، وهي قيد النقاش حالياً، إلى جانب استثمار مؤكد بقيمة مليون دولار في " NodeShift" من صندوق "بريسايت - شروق 1".