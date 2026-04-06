"أرادَ" تطلق المرحلة الـ5 من " مَسار 3 " بالشارقة

الشارقة في 6 ابريل / وام / أطلقت شركة التطوير العقاري "أرادَ" مبيعات حي ليان المرحلة الخامسة من مجتمع "مَسار 3" المتكامل في ربوع الطبيعة في الشارقة وبدء عمليات البيع على الخارطة للفلل والمنازل الريفية الفاخرة البالغ عددها 437 .

بات "مَسار 3" أحد أكثر المجتمعات الحضرية مبيعاً على مستوى الإمارات وبيعت أول مرحلتين تم إطلاقهما في سبتمبر 2025 وستتم ترسية العقود الإنشائية للمراحل الست الأولى من مسار 3 بما فيها حي ليان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

يضم حي ليان باقة مختارة من الفلل والمنازل الريفية و ستكون جميعها مزودة بالتجهيزات القياسية للمنازل الذكية والأجهزة الكهربائية المنزلية الفاخرة .

ويضم مَسار 3 محوراً مركزياً أخضر تنتشر فيه 100,000 شجرة تربط ما بين أحيائه السكنية الثمانية المسوّرة مع باقةٍ من المرافق التجارية والترفيهية والرياضية والصحية التي تمتد ضمن مخططٍ رئيسي مصمم بعنايةٍ فائقة على مساحةٍ تزيد عن 21 مليون قدم مربعة.