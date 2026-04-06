18921 رخصة مجددة وصادرة عن اقتصادية الشارقة في الربع الأول

الشارقة في 6 أبريل /وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات الأداء الاقتصادي حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2026 والذي بلغت خلاله عدد الرخص الصادرة والمجددة 18921 رخصة مقارنة بـ 18768 رخصة في الربع نفسه من 2025 بنسبة نمو 1%.

و أوضحت الدائرة أن مؤشرات أداء رخص الأعمال حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2026 وبلغ عدد رخص الأعمال الصادرة 2991 رخصة بنمو قدره 36% في حين بلغ عدد رخص الأعمال المجددة 15930 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

و أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات رخص الأعمال المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية الشارقة وجهة استثمارية واعدة بما يعزز مسار النمو المستدام للإمارة.

وأشار إلى مضي الشارقة وفق استراتيجية واضحة للحفاظ على معدلات نمو مستقرة مستندة إلى مقومات رئيسية تشمل موقعها الجغرافي المتميز والتطور المتواصل في القطاعات الخدمية إلى جانب العمل المستمر على تطوير الخدمات بما يواكب أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الرخص الصادرة وفق نوع الرخصة خلال الربع الأول من العام 2026 وجاءت الرخص التجارية في الصدارة بإجمالي 1671 رخصة تلتها الرخص المهنية 999 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية 123 رخصة فيما حلت رخص اعتماد رابعاً بإجمالي 123 رخصة و جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 75 رخصة.

وفيما يتعلق بالرخص المجددة جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10289 رخصة تلتها الرخص المهنية 4454 رخصة والرخص الصناعية 867 رخصة إلى جانب إحصاءات برخص أخرى.

وفي سياق التوزيع الجغرافي لمؤشرات أداء الرخص في أفرع الدائرة سجلت رخص الأعمال الصادرة بفرع الدائرة في المركز الرئيسي خلال الربع الأول من العام الجاري 1510 رخص تلاه فرع المناطق الصناعية بـ841 رخصة وسجل فرع المنطقة الوسطى للدائرة 326 رخصة ثم فرع خورفكان 195 رخصة يليه فرع كلباء 98 رخصة في حين سجل فرع دبا الحصن 21 رخصة صادرة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها سجل فرع الدائرة في المناطق الصناعية 7069 رخصة تلاه المركز الرئيسي بـ 6064 رخصة وفرع المنطقة الوسطى 1567 رخصة وفرع خورفكان 636 رخصة وفرع كلباء 483 رخصة ثم فرع الدائرة في دبا الحصن 111 رخصة.

وتتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة.

وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي 44,446 معاملة لتواكب الدائرة نمو اقتصاد الإمارة في العام 2026 وزيادة الطلب على تراخيص الأعمال في الإمارة.

وبلغ إجمالي ملاحظات الحماية التجارية المنجزة 3073 شكوى في الربع الأول من العام 2026 وبنسبة 89% وكان النصيب الأكبر منها بشأن ملاحظات حماية المستهلك وبلغت 2812 ملاحظة تلتها ملاحظات وكيل خدمات 154 ملاحظة فيما بلغ عدد ملاحظات الغش التجاري 107 ملاحظات.

وكثفت الدائرة نشاطها في الفترة الأخيرة لمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار أسفرت عن 7 ملاحظات أسعار وبنسبة 0.2% فقط من إجمالي الملاحظات الواردة إلى الدائرة.