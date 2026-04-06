"هيئة الشارقة للآثار" تحصل على اعتماد نظام إدارة استمرارية الأعمال من الطوارىء والأزمات

الشارقة في 6 أبريل /وام/ حصلت "هيئة الشارقة للآثار" على الاعتماد في المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (AE/SCNS/NCEMA 7000:2021) الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع مراحل التقييم والمراجعة واستيفاء متطلبات الحوكمة التشغيلية ومعايير التميز المؤسسي.

وأكد سعادة عيسى يوسف مدير عام الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل محطة نوعية في مسيرة الهيئة نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وبناء منظومة تشغيلية متكاملة تضمن استمرارية الأداء تحت مختلف الظروف مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إرساء بيئة عمل مستدامة قائمة على الكفاءة والجاهزية في حفظ وإدارة التراث الأثري والثقافي للإمارة.

وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجًا مؤسسيًا يرتكز على أفضل الممارسات في إدارة المخاطر التشغيلية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مع التركيز على تعزيز المرونة المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة والتعافي من الأزمات والطوارئ بما يضمن ديمومة الأداء واستدامة الخدمات الأثرية والإدارية.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد بن يعروف النقبي مدير الهيئة أن هذا الاعتماد جاء ثمرة تطبيق متكامل لمنظومة إدارة استمرارية الأعمال شمل تطوير خطط التعافي من الكوارث وإدارة استمرارية الخدمات الحرجة وبناء إطار حوكمة يعزز الجاهزية المؤسسية والمرونة التشغيلية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تأهيل كوادرها الفنية والإدارية من خلال برامج متخصصة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال وضمان الجودة التشغيلية بما أسهم في تعزيز الوعي المؤسسي وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

وأكدت الهيئة أن هذا الاعتماد يعكس تكامل منظومتها المؤسسية والتزامها بتطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يدعم جاهزيتها لمواجهة التحديات المختلفة ويعزز قدرتها على حماية مواقع التراث الثقافي وضمان استدامة عملياتها وخدماتها ويرسخ مكانة إمارة الشارقة نموذجا رائدا في تبني ممارسات التميز المؤسسي والاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.