لجنة المنح التكميلية لمتقاعدي الشارقة تبحث تطوير آليات الدعم وتعزيز استدامته

الشارقة في 6 أبريل / وام / عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعها الدوري برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وحضور أعضائها.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل المرتبطة بالمنح التكميلية، وبحثت سبل تطوير آليات تقديم الدعم بما يعزز كفاءته واستدامته للفئات المستفيدة.

يأتي الاجتماع في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز منظومة الخدمات الداعمة للمتقاعدين، من خلال تقديم منح تكميلية تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ضمن نهج متكامل يهدف إلى توفير حياة كريمة ومستقرة لهذه الفئة.

وأكدت اللجنة مواصلة جهودها لتطوير آليات الدعم وتحديثها بما يواكب احتياجات المتقاعدين، ويضمن استمرارية تقديم الدعم بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي لهم.