غرفة الشارقة تستشرف الفرص الاستثمارية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 6 أبريل / وام / نظم مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وبوصلة الاستثمار" وذلك في إطار جهودها لتعزيز المعرفة بالتحولات الرقمية وتمكين بيئة الأعمال من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

حضر الجلسة سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة و عدد من أعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مديرها العام.

تناولت الجلسة التي قدمها الدكتور عبيد صالح المختن خبير التحول الرقمي والأمن السيبراني تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات وسوق العمل وأبرز الفرص الاستثمارية التي يوفرها وآفاقه المستقبلية في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع .

وتوقع أن يسهم القطاع بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 فيما يُتوقع أن يولّد كل دولار يُنفق على حلول الذكاء الاصطناعي عائداً اقتصادياً غير مباشر يصل إلى 4.60 دولار بحلول العام ذاته مع نمو سنوي لهذا القطاع يتراوح بين 25% و35% مما يجعله أسرع القطاعات نمواً في تاريخ البشرية من خلال تطبيقاته في قطاعات الصحة والطاقة والخدمات المالية وغيرها.

وتم استعراض التجربة الإماراتية الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي الذي يُعد الأول من نوعه في العالم وتأسيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين للإشراف على المعايير والسياسات التنظيمية وتحديد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية فضلاً عن إصدار ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الشفافية والمسؤولية والعدالة وحماية الخصوصية كدليل إلزامي للوزارات والمؤسسات الحكومية.