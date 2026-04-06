تتويج الفائزين بترايثلون الشارقة

الشارقة في 6 أبريل / وام /اختتمت بنجاح النسخة الرابعة من "ترايثلون الشارقة" التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي ، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة على كورنيش الممزر، بمشاركة 450 متسابقاً، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالإثارة والندية.

وأسفرت نتائج فئة "السبرينت" للمواطنين عن فوز حمد العلي بالمركز الأول، تلاه حامد اليماحي ثانياً، وحمد الثريدي ثالثاً، فيما فازت صفاء السالم بالمركز الأول في فئة المواطنات.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، جاء ديكستر بوتون أولاً، وعبدالله العلي ثانياً، وجاكوب ماكريديس ثالثاً، بينما حلت آنا لاورا في المركز الأول لفئة السيدات، تلتها فلورنيس إيسبيرج ثانية، وتاكارا غليكسمان ثالثة.

وفي نتائج فئة "السبرينت" الأخرى، فاز ماثيو جرين بالمركز الأول، وسالم جمال ثانياً، وأحمد البدور ثالثاً، فيما حلت فاطمة لنجاوي أولى في فئة المواطنات.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، جاء سريداث سودير أولاً، وكزافييه بوتييه ثانياً، وكريس هابل ثالثاً، بينما فازت شارلوت ثورستون بالمركز الأول لفئة السيدات، تلتها ريبيكا داليمور ثانية، ونيلا ساجان ثالثة.

وفي فئة "السبرينت" لفرق الرجال، جاء في المركز الأول فريق محمد عاطف ويوسف الشحي وبين بيلينبينج، تلاه فريق خالد العبدولي وعمر الزعابي وخليفة هاشم ثانياً، وفريق يوليان ديميانوف وسوليميا وايفان ثالثاً.

و في فئة "الأولمبيك" للمواطنين، فاز محسن العلي بالمركز الأول، تلاه محمد بخيت ثانياً، وخليفة الدرمكي ثالثاً، فيما حلت كلثوم المازمي أولى في فئة المواطنات.

وفي الفئة المفتوحة، جاء فيليبي أزيفيدو أولاً، وإيليا فيدوروف ثانياً، وسمير فارما ثالثاً في فئة الرجال، بينما فازت كارولين بريدجز بالمركز الأول في فئة السيدات، تلتها هانا سيمور ثانية، وماريانا ليموس ثالثة.

توج الفائزين بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي والذي أشاد بالمستوى الفني والتنظيمي الذي عكس مكانة الشارقة في استضافة الفعاليات الرياضية النوعية.