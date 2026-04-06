طقس الغد غائم جزئيا مغبر أحيانا

أبوظبي في 6 أبريل /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب ، و في بحر عمان يكون الموج مضطربا .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 21 80 35

دبي 26 22 80 40

الشارقة 26 22 85 40

عجمان 25 21 80 45

أم القيوين 26 21 85 45

رأس الخيمة 27 20 80 40

الفجيرة 31 22 50 30

العـين 30 20 75 25

ليوا 29 20 50 20

الرويس 28 19 75 25

السلع 32 20 80 20

دلـمـا 30 21 80 20

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 75 40

أبو موسى 25 21 75 40